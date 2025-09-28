“Accordo per il 2026”: Romano SVELA il prossimo acquisto

Manca poco all’arrivo del 2026 e l’Inter è già in fase di programmazione delle prossime mosse di mercato da effettuare tra gennaio e l’estate. L’obiettivo numero uno della dirigenza nerazzurra sarà quella di mandare ancora avanti il processo di ringiovanimento della rosa che è già iniziato nell’ultima estate.

Come rivela Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l’Inter ha già scelto quale prima mossa di mercato fare nel 2026. Si tratta del riscatto di Manuel Akanji dal Manchester City. Il difensore svizzero ha subito convinto tutti con la sua grande forza e il club nerazzurro vuole tenerlo per il futuro, queste le parole del giornalista esperto di mercato:

“L’Inter ha intenzione di comprare Akanji se non capitano cose imponderabili. Nel calcio è sempre tutto variabile e manca tanto tempo ma l’intenzione c’è perché viene visto come un giocatore di qualità, di fisico, di esperienza e di velocità. Va tenuta una porta aperta per qualsiasi fattore ma la voglia del club è di riscattare Akanji per circa 15 milioni a fine anno. Lo avrebbe preso anche nel 2026 senza la cessione di Pavard”.