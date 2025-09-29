Non solo Caprile: l’Inter segue un altro portiere di Serie A

Dopo gli errori di Yann Sommer nella sfida di campionato con la Juventus, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu gli ha dato un’altra chance in Champions League contro l’Ajax per riscattarsi e lui lo ha fatto. Tuttavia, nelle due gare seguenti è stato Josep Martinez a difendere la porta dell’Inter e questo può essere un segnale.

Il futuro all’Inter di Sommer sembra infatti essere ormai prossimo alla scadenza: il portiere svizzero ha attualmente un contratto in via di conclusione il prossimo 30 giugno e i 37 anni che compirà a dicembre sono un fattore che pesa nella scelta del club di poter puntare su un nuovo portiere dalla prossima estate per affiancarlo a Martinez.

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse per Elia Caprile del Cagliari ma ora Niccolò Ceccarini rilancia un altro nome. Il giornalista su TMW fa anche il nome di Alex Meret come possibile idea per l’Inter. Il portiere del Napoli adesso è infatti in competizione con Milinkovic-Savic per il posto e potrebbe scegliere di cambiare aria a fine anno.