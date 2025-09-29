29 Settembre 2025

Chi è Kavanagh, arbitro di Inter-Slavia: mai con le italiane

Le designazioni per il secondo turno di Champions League

Nonostante fosse reduce da due sconfitte in campionato, l’Inter ha vinto bene il primo turno di Champions League e ora vuole dare continuità al percorso europeo con la seconda partita che sarà in casa contro lo Slavia Praga. Per i nerazzurri di Cristian Chivu sarebbe molto importante trovare continuità di gioco e risultato, arrivano da un buon momento.

La UEFA ha inoltre reso note le designazioni arbitrali per questa settimana di coppe europee e l’arbitro scelto per Inter-Slavia Praga è Chris Kavanagh. Il direttore di gara inglese sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Dan Cook e Ian Hussin mente il quarto ufficiale sarà Robert Jones. Infine al VAR ci saranno Jarred Gillet e Tiago Martins.

Nonostante Kavanagh sia un direttore di gara di grande esperienza e che arbitra sfide internazionali addirittura dal 2019, non ha mai arbitrato una partita di un club italiano oppure di una nazionale azzurra (nemmeno giovanile). Per il fischietto britannico sarà quindi il debutto nel nostro Paese e subito in uno stadio iconico come San Siro per la Champions League.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.