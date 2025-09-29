Chi è Kavanagh, arbitro di Inter-Slavia: mai con le italiane

Nonostante fosse reduce da due sconfitte in campionato, l’Inter ha vinto bene il primo turno di Champions League e ora vuole dare continuità al percorso europeo con la seconda partita che sarà in casa contro lo Slavia Praga. Per i nerazzurri di Cristian Chivu sarebbe molto importante trovare continuità di gioco e risultato, arrivano da un buon momento.

La UEFA ha inoltre reso note le designazioni arbitrali per questa settimana di coppe europee e l’arbitro scelto per Inter-Slavia Praga è Chris Kavanagh. Il direttore di gara inglese sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Dan Cook e Ian Hussin mente il quarto ufficiale sarà Robert Jones. Infine al VAR ci saranno Jarred Gillet e Tiago Martins.

Nonostante Kavanagh sia un direttore di gara di grande esperienza e che arbitra sfide internazionali addirittura dal 2019, non ha mai arbitrato una partita di un club italiano oppure di una nazionale azzurra (nemmeno giovanile). Per il fischietto britannico sarà quindi il debutto nel nostro Paese e subito in uno stadio iconico come San Siro per la Champions League.