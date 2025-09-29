29 Settembre 2025

HIGHLIGHTS Lumezzane-Inter U23 1-2: doppietta per Spinaccé

Il video dei gol dei giovani nerazzurri

Continua a volare l’Inter U23 che vince 1-2 anche in trasferta sul campo del Lumezzane. I giovani nerazzurri ottengono così il quarto successo di fila in Serie C e ora si trovano al terzo posto della classifica del girone A, in piena zona playoff, assieme all’Union Brescia. A regalare i 3 punti a mister Stefano Vecchi ci ha pensato un grande Spinaccé, autore di una doppietta.

Di seguito gli highlights della sfida Lumezzane-Inter Under 23:

Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.