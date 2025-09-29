29 Settembre 2025
HIGHLIGHTS Lumezzane-Inter U23 1-2: doppietta per Spinaccé
Il video dei gol dei giovani nerazzurri
Continua a volare l’Inter U23 che vince 1-2 anche in trasferta sul campo del Lumezzane. I giovani nerazzurri ottengono così il quarto successo di fila in Serie C e ora si trovano al terzo posto della classifica del girone A, in piena zona playoff, assieme all’Union Brescia. A regalare i 3 punti a mister Stefano Vecchi ci ha pensato un grande Spinaccé, autore di una doppietta.
Di seguito gli highlights della sfida Lumezzane-Inter Under 23: