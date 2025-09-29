Chivu ribalta l’Inter in Champions: 5 cambi di formazione

Domani sera l’Inter giocherà la sua prima gara di Champions League a San Siro per questa stagione e l’avversario sarà lo Slavia Praga. Dopo un ottimo inizio di campagna europeo con il successo ad Amsterdam contro l’Ajax, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu vuole ancora altri tre punti.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi, l’allenatore dell’Inter sta pensando a ben cinque cambi di formazione per questa sfida contro la squadra ceca. L’obiettivo del tecnico è infatti quello di riuscire a sfruttare al massimo le qualità e la profondità della sua rosa, ecco perché cambia molto rispetto al match col Cagliari.

Le cinque novità di formazione dovrebbero essere: Sommer, Acerbi, Dumfries, Sucic e Dimarco che prenderanno probabilmente il posto a J. Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Mkhitaryan e Carlos Augusto, rispetto all’undici iniziale che Chivu ha schierato per la sfida vinta in Sardegna contro il Cagliari sabato sera.