“Chivu batte Inzaghi”: il confronto dei punti è NETTO

L’avvio in campionato non è stato dei più semplici per l’Inter, visto che ha già perso due delle prime tre sfide di Serie A. Ha però poi saputo riprendersi subito battendo Sassuolo e Cagliari e rialzandosi così in classifica. La squadra di Cristian Chivu ora ha dimostrato di essere in un buon stato di forma e deve sfruttare questa fiducia anche in Champions League.

La Gazzetta dello Sport oggi fa un confronto tra la partenza dell’Inter di Chivu in questo campionato e quella che fece la squadra di Simone Inzaghi nell’ultima Serie A. Ne esce un dato a favore del tecnico rumeno che ha già saputo collezionare comunque 9 punti nelle prime cinque giornate del torneo.

Un anno fa infatti, l’allenatore piacentino oggi in forza all’Al-Hilal, raccolse soli 8 punti nelle prime cinque partite di campionato. La sua Inter pareggiò con Genoa e Monza oltre a perdere il derby col Milan e da qui nascono i sette punti persi ad inizio campionato che sono più di quelli sfuggiti a Chivu contro Juve e Udinese.