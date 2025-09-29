Akinsanmiro brilla in A col Pisa: ecco cosa può fare l’Inter

Il Pisa è tornato in Serie A dopo più di 20 anno e sta trovando un po’ di ostacoli in questo avvio di stagione: sono infatti appena due i punti conquistati in cinque gare e non ha ancora segnato nessun gol in casa. Uno dei volti più positivi della squadra di Gilardino è però il giovane Ebenezer Akinsanmiro.

Il centrocampista classe 2004 è arrivato in Toscana la scorsa estate dall’Inter. Il club milanese crede molto nelle qualità del suo ex Primavera, categoria in cui era esploso proprio con Cristian Chivu come allenatore. Già l’anno scorso la mezzala nigeriana aveva fatto molto bene in prestito in Serie B con la Sampdoria e ora si sta confermando in A.

La prossima estate l’Inter valuterà se riportarlo in squadra in base soprattutto a come si evolverà il resto della stagione. Ricordiamo che Akinsanmiro si è trasferito al Pisa in prestito con diritto di riscatto ma Ausilio e Marotta hanno mantenuto un controriscatto e quindi a fine campionato potranno pagare una cifra prefissata per riportarlo da Chivu.