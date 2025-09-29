Inter-Slavia Praga, la conferenza stampa di Chivu LIVE

Alla vigilia di Inter-Slavia Praga, gara della 2^ giornata della “fase campionato” di Champions League, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Di seguito tutte le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti.

Iniziano le parole per Federico Dimarco, anche lui presente in conferenza.

FIDUCIA – “Arriviamo da 3 vittorie di file e cercheremo la quarta. Sto lavorando col mister per ritrovare la fiducia che avevo un po’ perso. Grazie ad allenamenti e partite sto migliorando”.

OBIETTIVO – “Basta parlare del passato, anche quando avevamo vinto lo Scudetto eravamo poi concentrati sul presente. Dobbiamo esserlo anche oggi, abbiamo iniziato bene con l’Ajax e andiamo avanti”.

PERSONALE – “Mi sono reso conto che forse non ho reso come negli altri tre anni e mezzo all’Inter ma può succedere. Ora ne sto uscendo grazie ad allenatore e compagni”.