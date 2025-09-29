Dimarco: “Non ho reso come in passato, ecco come ne uscirò”

Alla vigilia di Inter-Slavia Praga, in conferenza stampa è arrivato anche Federico Dimarco al fianco del suo allenatore Cristian Chivu. Il difensore nerazzurro ha presentato così la gara di Champions League di domani sera, rispondendo alle domande dei giornalisti. Queste tutte le sue dichiarazioni:

FIDUCIA – “Arriviamo da 3 vittorie di file e cercheremo la quarta. Sto lavorando col mister per ritrovare la fiducia che avevo un po’ perso. Grazie ad allenamenti e partite sto migliorando”.

OBIETTIVO – “Basta parlare del passato, anche quando avevamo vinto lo Scudetto eravamo poi concentrati sul presente. Dobbiamo esserlo anche oggi, abbiamo iniziato bene con l’Ajax e andiamo avanti”.

PERSONALE – “Mi sono reso conto che forse non ho reso come negli altri tre anni e mezzo all’Inter ma può succedere. Ora ne sto uscendo grazie ad allenatore e compagni”.

CAGLIARI – “Abbiamo fatto una grande partita, lì non è mai facile. Noi possiamo però sempre migliorare e abbiamo già fatto delle belle partite come quella con la Juve dove però è mancato il risultato. Non si vedeva da anni una gara così a Torino, serve andare avanti”.

MENTALITA’ – “Noi cerchiamo sempre di affrontare le partite di campionato e Champions ugualmente. In Europa è più difficile perché ci sono club di livello mondiale, quando pensiamo partita per partita abbiamo sempre fatto grandi risultati e lo stiamo facendo anche quest’anno”.

MOTIVAZIONI – “Allenare la partita puoi farlo solo giocando. Uscendo dal campo sempre al 60′ era difficile per crescere e migliorare ma ora che sto giocando di più sto facendo progressi da questo punto di vista”.

CAMBI – “Sono arrivati dei giocatori nuovi che ci daranno una mano durante l’anno viste le tante partite. Ci tengo a dire però che sono anche dei grandi uomini, pur se giocano poco danno aiuti sempre a chi gioca. Non stiamo perdendo la base che abbiamo sempre avuto”.

SLAVIA PRAGA – “Non va sottovalutato, le partite in Champions sono sempre difficile e lo Slavia vince da tanti anni nel suo campionato. Vengono a prendere a uomo e servirà attenzione”.