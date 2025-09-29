Dimarco punge Inzaghi: “In quel modo era difficile”

Non è passata inosservata una risposta data da Federico Dimarco questo pomeriggio al fianco di Cristian Chivu nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Slavia Praga. Parlando di motivazioni da ritrovare, il terzino nerazzurro ha fatto riferimento ad una continuità di minuti che nell’ultima stagione con Simone Inzaghi in panchina gli era venuta a mancare.

Queste le parole di Dimarco nel corso della conferenza pre-Champions League: “Allenare la partita puoi farlo solo giocando. Uscendo dal campo sempre al 60′ era difficile per crescere e migliorare, ma ora che sto giocando di più sto facendo progressi da questo punto di vista”.

Tornando sull’argomento, l’esterno ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: “Chivu? Ci sta dando tanto, poi parlo per me personalmente. Mi sta aiutando a ritrovare la fiducia che in questi mesi avevo perso. Si è ripartiti da zero, dobbiamo cercare di seguirlo nel migliore dei modi“. E una battuta sulle scelte e le titolarità. “Mi sono sempre allenato 100% durante gli allenamenti, è stata solo una scelta degli allenatori. Giocando più spesso 90 minuti ti aiuta a crescere di condizione, al posto di uscire al 60′ matematicamente”.