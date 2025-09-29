Nuovo stadio Inter e Milan, ci siamo: via libera in arrivo

Dopo il rinvio dello scorso giovedì, quest’oggi si è riunito il Consiglio Comunale di Milano per discutere e votare la cessione di San Siro ad Inter e Milan. Sui 49 votanti complessivi, i due club si erano già garantiti ben 23 preferenze più due consiglieri ancora indecisi: Marco Fumagalli, capogruppo della lista Sala, e Monica Romano (Pd).

Con un intervento ad inizio consiglio, la Romano ha subito sciolto le riserve confermando il proprio voto favorevole alla delibera sulla cessione di San Siro. Successivamente, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia in Lombardia, ha annunciato l’astensione al voto da parte del suo gruppo politico.

Con 24 voti già in tasca e l’intera astensione di Forza Italia, il traguardo per Inter e Milan sembra essersi improvvisamente avvicinato. I due club, dopo anni di lotte e tentativi, stanno finalmente per mettere le mani sull’area di San Siro e – di conseguenza – sul primo tassello da cui nascerà il progetto che darà vita al nuovo stadio di proprietà.

Questa sera, oppure in tarda notte, è atteso il voto definitivo sulla delibera San Siro.