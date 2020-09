Dal Ghana – Non solo Candreva, la Sampdoria punta Asamoah: il punto sulla trattativa

Kwadwo Asamoah, come noto, non rientra nei piani di Antonio Conte per il progetto dell’Inter della prossima stagione. I continui acciacchi fisici l’hanno fatto scivolare in basso nelle gerarchie della fascia sinistra nerazzurra, ora occupata da Ivan Perisic ed Ashley Young. Su di lui, secondo quanto riportato dal portale Ghanasoccernet, sarebbe spuntata la Sampdoria.

La Samp, dunque, dopo aver quasi chiuso per Antonio Candreva, potrebbe portare a Genova il laterale ghanese. Il problema, però, sono i 3 milioni di euro percepiti a stagione, che hanno frenato anche Benevento, Crotone, Olympique Marsiglia e Fenerbahçe: i blucerchiati vorrebbero provare ad ingaggiare il giocatore solo dopo essersi svincolato dalla Beneamata.

