Un anno dopo il suo addio, Alexis Sanchez ha già fatto ritorno a Milano e dopo aver completato le visite mediche ha firmato il contratto che lo lega di nuovo all’Inter. Manca solo l’annuncio ufficiale, slittato ad oggi per motivi burocratici legati al fatto che il Marsiglia ha annunciato solo in tarda serata l’arrivo di Correa, ma ci siamo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il cileno ha firmato un contratto di un solo anno per 2,5 milioni di euro netti più bonus e non beneficerà del decreto crescita. Percepirà dunque poco più di un terzo di quanto guadagnava dodici mesi fa al momento dell’addio. Sanchez oggi si allenerà con i compagni ma salvo sorprese non partirà per la trasferta di Cagliari. Pronta anche la nuova maglia: con la 7 destinata a Cuadrado dovrebbe vestire la numero 70.