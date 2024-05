Satriano esplode al Brest: ora può fare la fortuna dell’Inter

Dopo i primi mesi complicati, Martin Satriano ha trovato la sua dimensione al Brest, trovando continuità e prestazioni. L’attaccante uruguaiano in prestito dall’Inter sta chiudendo molto bene la stagione in Francia ed è arrivato a quota 6 gol e 4 assist.

Un’esplosione, quella degli ultimi mesi, utile a portare i francesi a un passo dalla Champions League e che potrebbe fare la fortuna anche dell’Inter. Come racconta La Gazzetta dello Sport, infatti, il classe 2001 ha già un paio di pretendenti per la prossima estate.

Dopo il Valencia, a farsi avanti è stato anche lo Stoccarda. L’addio di Satriano, valutato 6 milioni di euro, diventerebbe parte di quel percorso di autofinanziamento per colpi importanti come Gudmundsson e Bento.

L’opinione di Passione Inter

Le ottime prestazioni in prestito di Satriano sono la notizia migliore per l’Inter. I nerazzurri hanno bisogno di cedere per poter creare margine di manovra sul mercato e la crescita dell’appeal di giocatori come l’uruguagio sono esattamente ciò che i nerazzurri si aspettano dalle varie pedine in prestito.