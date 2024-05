Corsa a tre per Gudmundsson. TS: “La Juve ha un vantaggio”

Abert Gudmundsson ha lanciato un segnale positivo alle squadre italiane nel corso della video-intervista rilasciata alla CBS: l’islandese non ha fretta di lasciare l’Italia per andare, a giocare in Premier League, dove ha estimatori. Un messaggio chiaro per Inter, Napoli e Juventus, le tre principali pretendenti in Serie A.

Come racconta Tuttosport, però, i bianconeri potrebbero avere un vantaggio rispetto alle altre concorrenti: la Juventus ha già intavolato buoni affari negli ultimi tempi con il Genoa, come le operazioni per Cambiaso, Dragusin e De Winter. I rossoblù potrebbero essere interessati ad altri movimenti di questo tipo, con i nomi di Barrenechea, Miretti e Barbieri pronti a essere messi sul piatto.

L’Inter, dal canto suo, segue da tempo Gudmundsson e lo vorrebbe in rosa come alternativa ai titolarissimi. Tutto, però, dipenderà dalle ipotetiche uscite di Arnautovic e Correa, che al momento occupano lo spazio destinato all’islandese.

L’opinione di Passione Inter

I rapporti già ben stretti tra Juventus e Genoa possono rappresentare un fattore importante nella trattativa per Gudmundsson. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra è altrettanto brava a creare questo tipi di dinamiche con altri club. Basti pensare, ad esempio, all’operazione Frattesi, modalità che i nerazzurri vogliono ripetere proprio con Gudmundsson.