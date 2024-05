Passi in avanti per il rinnovo di Lautaro: ma l’ufficialità slitta

Tiene banco da diversi mesi in casa Inter, la questione del rinnovo di Lautaro Martinez. Di dubbi sull’esito della trattativa, però, non ce ne sono: il capitano nerazzurro firmerà il prolungamento di contratto e lo farà a breve.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dall’ultimo incontro con l’agente Alejandro Camano, la trattativa si è mossa in avanti, sempre più in direzione dell’accordo definitivo. La firma, allora, dovrebbe arrivare dopo la fine del campionato, ma prima della partenza di Lautaro per la Copa America.

Passi in avanti importanti sono stati fatti e hanno limato l’iniziale distanza di 2 milioni di euro tra richiesta e offerta. Il punto d’incontro si troverà a 9 milioni di euro a stagione, con la nuova scadenza del contratto che dovrebbe essere fissata nel 2029, senza alcun tipo di clausola rescissoria.

Per l’ufficialità, però, il popolo nerazzurro potrebbe dover attendere ancora un po’. Infatti, spiega la Rosea, il nuovo contratto partirebbe solamente all’inizio della prossima stagione, ovvero a luglio, facendo slittare l’annuncio, di fatto, a quel periodo.