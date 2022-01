Satriano: “Con l’Inter ho firmato fino al 2027: pronto ad aiutare il Brest con gol”

Il giovane centravanti: "Sono stato 6 mesi all'Inter, che è uno dei migliori club del mondo: mi ha aiutato molto allenarmi con giocatori di altissimo livello"

Martín Satriano , attaccante di proprietà dell' Inter , si è presentato alla stampa dopo il suo arrivo in prestito al Brest . Queste le sue parole in conferenza stampa: "Ho ricevuto altre offerte ma quella che mi piaceva di più era quella del Brest. Ho parlato tante volte con Agoume : anche lui mi ha detto che è bello qui. Mi ha raccontato del livello della Ligue 1 ".

"Io posso aiutare la squadra con gol e assist, anche dal lato difensivo in fase di non possesso. Fisicamente mi sento bene. Sono stato 6 mesi all'Inter, che è uno dei migliori club del mondo: mi ha aiutato molto allenarmi con giocatori di altissimo livello - ha continuato Satriano - Con l'Inter ho rinnovato fino al 2027: questo prestito però mi serviva molto per trovare minuti in campo".