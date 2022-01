Carnevali avvisa Inter e Juventus: “Scamacca? Per fortuna ci sono anche club esteri”

L'a.d. neroverde: "La cosa bella è che ci sono anche società estere, bella perché il calcio italiano è molto ristretto".

Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, mette subito le cose in chiaro per Gianluca Scamacca. Il centravanti è seguito principalmente da Inter e Juventus nel mercato italiano che si daranno battaglia quest'estate per portarlo a casa.