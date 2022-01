ESPN – La FIFA riduce la squalifica di Vidal con il Cile da tre a due partite

L’intervento a gamba alta nella partita contro l’Ecuador dello scorso novembre era costato uno stop durissimo di tre turni per Arturo Vidal con il Cile. La FIFA però, come riportato da ESPN, ha deciso di ridurre la squalifica a due...

La FIFA però, come riportato da ESPN, ha deciso di ridurre la squalifica a due partite. Questo vuol dire che Vidal potrà regolarmente scendere in campo il prossimo 24 marzo contro il Brasile e 29 marzo contro l'Uruguay (date ancora da definire in modo preciso) con la maglia della Nazionale cilena.