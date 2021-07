CMIT – Ag. Satriano: “Ci sono molte squadre su di lui ma ora pensa all’Inter”

Il centravanti uruguaiano ha impressionato tutti nella prima amichevole stagionale

" Satriano ora è solamente concentrato sull’ Inter e ad allenarsi con l’Inter ogni giorno. Quando qualcosa di potenzialmente concreto arriverà valuteremo la situazione, ma fino a quel momento è solamente attento alla sua forma fisica e a lavorare per essere pronto". Così ha parlato Nick Matyum , agente di Martin Satriano, ai microfoni di Calciomercato.it TV, sull'uomo del momento per i nerazzurri. Il centravanti uruguaiano è stato protagonista di una grande prova nell'amichevole contro il Lugano , segnando anche il gol del 2-2 .

LE OFFERTE - "È molto contento. Ha giocato una grande partita sabato contro il Lugano. È molto concentrato, il duro lavoro ha pagato. Cagliari e Rayo Vallecano sono un’opzione per lui? Ci sono molti club interessati a lui sul mercato al momento. Non solamente per la partita dell'altro giorno, ma anche per come ha giocato con la Primavera, vincendo il premio di miglior attaccante".