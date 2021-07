VIDEO – Inter News – Tournée confermata, Nandez, calciomercato caldo

Torna puntuale l'appuntamento con la diretta delle 19.30

Torna puntuale l'appuntamento con la diretta delle 18.30 sui canali social di Passione Inter, il primo appuntamento di una settimana che si preannuncia caldissima, sia sul fronte calciomercato (per il quale ci sono importanti novità sul fronte Nandez e non solo) sia su quello delle amichevoli, con l'Inter che nei prossimi giorni partirà per la Florida per la tournée estiva, confermata dopo i dubbi iniziali. Seguici e commenta con noi tutte le notizie dal mondo Inter!