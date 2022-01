Carnevali: “Richieste per Scamacca e Frattesi: restano a gennaio? Vediamo”

L'a.d. del Sassuolo smentisce le notizie su Lucca: "Non è assolutamente vicino"

Nelle ultime ore era emersa una voce secondo cui Lucca , centravanti del Pisa , sarebbe vicino al Sassuolo (con conseguenti rumor su un trasferimento di Scamacca ). Ci ha pensato lo stesso a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali , ha smentire la notizia ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "É un giovane interessante e il Sassuolo è sempre molto attento a questi ragazzi ma che sia vicino assolutamente no".

SCAMACCA E FRATTESI - Le richieste su Scamacca e Frattesi (entrambi sorvegliati dall'Inter) però restano: "Se andranno via a gennaio? Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po' di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti".