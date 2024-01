Sensi accetta il Leicester: quanto vale il suo addio per l’Inter

Dopo il passaggio in prestito di Lucien Agoumé al Siviglia, per l’Inter si scalda una nuova cessione. Stefano Sensi, secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di accettare l’offerta ricevuta negli ultimi giorni da parte del Leicester.

Il centrocampista andrà dunque ad aiutare la formazione allenata da Enzo Maresca, attualmente saldamente in testa in Championship e pronta al ritorno immediato in Premier League. Operazione a titolo definitivo a sei mesi dalla scadenza del centrocampista che dovrebbe portare all’Inter 2 milioni di euro. Considerando il risparmio sull’ingaggio lordo, l’affare porterà complessivamente un saldo positivo di circa 4 milioni per le casse nerazzurre.

L’opinione di Passione Inter

Una volta definiti tutti i contorni dell’operazione, Stefano Sensi lascerà una volta per tutte l’Inter a titolo definitivo. Un addio, in realtà, che tra le parti si è consumato ormai da qualche stagione e che solo adesso giunge ad una conclusione ufficiale.