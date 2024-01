La scelta dell’Inter su Valentin Carboni: c’è l’ok di Inzaghi

Sono due le reti messe a segno da Valentin Carboni in tutto il girone di andata nel prestito al Monza, con un minutaggio in costante aumento nelle ultime settimane. Sotto la mano di Raffaele Palladino, il fantasista argentino sta crescendo e trovando sempre più confidenza nel calcio ‘dei grandi’.

Il classe 2005 ha l’Inter nel DNA e al termine della stagione farà rientro ad Appiano Gentile. Il club nerazzurro, infatti, lo ha spedito al Monza in prestito secco e senza alcun diritto per l’acquisto. Sabato, inoltre, se lo ritroverà di fronte ed avrà modo di testare sulla propria pelle gli sviluppi del ragazzo in questi ultimi mesi.

Nel frattempo, come riferito sulle pagine del Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe già deciso di puntare su Carboni dalla prossima estate. Simone Inzaghi, che conosce ed apprezza le qualità dell’argentino, potrà fare affidamento su qualità che in questo momento mancano nel reparto avanzato dei nerazzurri. Il piano è quello di tenerlo in prima squadra e favorirne il graduale inserimento a pieno regime in campo.