Ad Appiano sono pazzi di Buchanan: “C’è una dote che ruba l’occhio”

E’ andata a buon fine la spedizione in Belgio che ha visto Tajon Buchanan protagonista nella giornata di ieri. L’esterno canadese ha risolto la questione legata permesso di soggiorno per attività lavorativa e a partire da oggi tornerà regolarmente ad allenarsi con Simone Inzaghi ed i nuovi compagni. In vista del match di sabato contro il Monza, dunque, l’ex Bruges sarà a disposizione dell’Inter.

Oltre alla straordinaria duttilità tattica che lo rende un esterno completo per entrambe le fasce, ad Appiano Gentile dopo i primi allenamenti c’è “una dote che ha rapito l’occhio” ed ha stregato praticamente tutti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a colpire è stata soprattutto la velocità utile a saltare l’uomo. Una caratteristica che in una squadra fisica e tecnica come l’Inter è carente, ma che da ora in poi potrà fare affidamento sulla nuova freccia canadese.