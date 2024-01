Chi è Rapuano, l’arbitro di Monza-Inter: incubo nerazzurro

Come ogni settimana, sono state appena diramate le designazioni ufficiali della prossima giornata di campionato. L’Inter, che con il successo dello scorso turno si è laureata campione d’inverno, si appresta dunque a disputare la prima gara del girone di ritorno, in programma sabato alle 20.45 in trasferta contro il Monza.

Ad arbitrare il match della squadra di Simone Inzaghi, per la seconda volta in assoluto in Serie A, sarà Antonio Rapuano. Il fischietto della sezione di Rimini sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Dei Giudici con Volpi IV Uomo. Var affidato ad Aureliano insieme all’esperto Mazzoleni nelle vesti di assistente.

Per quanto riguarda l’unico precedente di Rapuano con l’Inter, bisogna andare allo scorso gennaio 2023 quando i nerazzurri persero in casa per 0-1 contro l’Empoli con rete decisiva di Baldanzi. Una gara condizionata dal cartellino rosso rimediato da Milan Skriniar, all’ultimo match in nerazzurro con la fascia di capitano al braccio prima della rottura definitiva. Insomma, non un gran bel ricordo in vista della sfida contro il Monza che con Rapuano in campo – invece – ha collezionato una vittoria e due sconfitte.