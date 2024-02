Sensi lascia Appiano: in chiusura l’affare tra Inter e Leicester

Dopo aver sbloccato una volta per tutte l’affare nella giornata di ieri, Inter e Leicester si apprestano a chiudere il trasferimento di Stefano Sensi. Come già ribadito, il centrocampista verrà ceduto agli inglesi a titolo definitivo con un bonus da 2,5 milioni di euro in favore dei nerazzurri in caso di promozione del club inglese in Premier League.

Uno scenario più che concreto considerata la leadership della formazione allenata da Enzo Maresca, al comando della classifica in Championship con dieci punti di vantaggio sul secondo posto. Sensi, come riportato da Sky Sport, non è presente ad Appiano Gentile per l’allenamento odierno e nelle prossime ore volerà in Inghilterra per intraprendere la nuova avventura.