1 di 11

Questa sera alle 20.00 scatterà il gong del mercato che sancirà la chiusura ufficiale della finestra invernale per gli acquisti nel campionato italiano. Una sessione che ha visto l’Inter particolarmente attiva soprattutto nella prima settimana, nella quale ha portato a termine l’unico vero colpo in entrata legato a Tajon Buchanan.

Un mese in cui il club nerazzurro si è portato avanti con il lavoro anche in vista della prossima estate, accelerando i contatti per due parametri zero: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Questi sono solamente due dei tanti calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2024.

Andiamo dunque a vedere i migliori 10 giocatori sul mercato dei parametri zero per la prossima estate a seconda delle necessità e possibilità economiche dell’Inter, escludendo dunque dall’elenco calciatori come Kylian Mbappé o Adrien Rabiot che – per motivi diversi tra loro – difficilmente il club nerazzurro tenterà di prelevare.

ALEX MERET >>>