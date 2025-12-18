Sfida a due per l’erede di Sommer: decide Oaktree

La questione portiere è uno dei temi caldi in casa Inter per quanto riguarda il prossimo mercato. Yann Sommer si avvia verso l’addio al termine della stagione per via del contratto in scadenza e il club nerazzurro sta valutando diverse opzioni per sostituirlo.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, Vicario ha espresso la volontà di tornare a giocare in Serie A e l’Inter ha accolto positivamente questo desiderio. Il vice di Donnarumma in Nazionale compirà 30 anni a ottobre, un’età che rappresenta un buon equilibrio tra esperienza e prospettiva. Tuttavia, l’operazione dovrà incassare il via libera del fondo Oaktree.

A favore del portiere del Tottenham giocano la sua specificità nel ruolo e la volontà societaria di mantenere una presenza italiana significativa all’interno dello spogliatoio. Questi elementi potrebbero risultare decisivi per convincere la proprietà americana.

Nel frattempo, il club continua a monitorare anche Noah Atubolu, portiere tedesco del Friburgo. Il classe 2001 ha un contratto fino al 2027 e ha dalla sua l’età giovane, appena 23 anni. Caratteristiche che corrispondono perfettamente ai parametri preferiti dal fondo statunitense che governa l’Inter, orientato a investimenti su profili giovani con margini di crescita e valorizzazione.

La decisione finale dipenderà dalle valutazioni economiche e dalle strategie del club, che dovrà bilanciare l’esigenza di esperienza immediata con la sostenibilità finanziaria dell’operazione.