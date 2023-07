Ancora un derby di mercato all’orizzonte, l’ennesimo di questa rovente estate. Inter e Milan non smettono di darsi battaglia, anche fuori dal campo: dopo lo scippo nerazzurro di Thuram, il contro-sorpasso tentato dai rossoneri per Frattesi e il duello per Musah e Samardžić, c’è un nuovo oggetto del desiderio conteso in mezzo al naviglio, Daichi Kamada.

Il Diavolo, prima della separazione con Maldini, aveva di fatto bloccato l’acquisto a parametro zero del fantasista ex Eintracht Francoforte. L’accordo tra il Milan e il calciatore era praticamente cosa fatta, ma la rivoluzione dirigenziale ha portato a un cambio di piani e ha messo il classe ’96 in stand by, non volendo occupare con lui lo slot di extra-comunitario. Ed ecco allora che, secondo quanto riportato da DAZN, l’Inter si potrebbe inserire nella trattativa e – dopo quanto accaduto con Thuram – ripetere lo sgarbo ai cugini.

Al momento, si tratterebbe solo di un semplice interesse e di un blando sondaggio esplorativo. Ma chissà che l’acquisto a zero e la possibilità di soffiare un altro obiettivo ai rossoneri non invoglino Marotta ad approfondire la questione.