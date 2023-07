L’Inter sembra intenzionata a cedere Robin Gosens in questa sessione di mercato. L’esterno tedesco, infatti, non è titolare nel suo ruolo, chiuso da Dimarco, ed è alla ricerca di una nuova esperienza con maggiore spazio.

Secondo Sky Sport sarebbero tre le pretendenti, due in Bundesliga e una in Premier League. In Germania, Gosens piace al Wolfsburg e all’Union Berlino, mentre l’altra in lizza è il Bournemouth. L’Inter ha fissato il prezzo, sotto il quale non vuole scendere: 15 milioni di euro. Da capire chi la spunterà.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante un atteggiamento sempre propositivo, Gosens non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo diverso da quello di comprimario. Vista anche la sua caratura, tenerlo a queste condizioni non ha, purtroppo, molto senso per quelle che sono le esigenze attuali dell’Inter. I nerazzurri, tuttavia, non vogliono di certo svendere un giocatore comunque di ottima qualità.