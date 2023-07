Prosegue il corteggiamento del Manchester United per André Onana, con i Red Devils che sembrano ormai pronti a presentare un’offerta ufficiale all’Inter. Tuttavia, non è detto che possa bastare.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, gli inglesi sarebbero pronti a offrire 40 milioni di euro per il portiere camerunense, a fronte di una richiesta nerazzurra di 60 milioni. Una distanza considerevole che le parti dovranno provare a colmare nei prossimi giorni.

Se Manchester United e Inter riusciranno a incontrarsi a metà strada è possibile che la trattativa vada a buon fine. In ogni caso non ci sono troppi dubbi: i nerazzurri non sembrano disposti ad accettare un’offerta inferiore a 50 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter è disposta a cedere Onana, ma pensare di dare via un giocatore così decisivo a una cifra inferiore al suo valore non può essere in alcun modo un’opzione credibile. Anche perché è lo stesso Onana ad aver fatto sapere di non avere alcun problema a rimanere in nerazzurro. L’ipotesi di una ricca plusvalenza è allettante, ma non deve e non può essere l’unica discriminante nella trattativa.