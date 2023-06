La finale di Champions League non è stata la serata che Romelu Lukaku sperava di avere. Protagonista di un paio di episodi negativi, il belga non è riuscito a incidere come ci si sarebbe aspettato. E ora il suo futuro all’Inter è ancora possibile?

Secondo Sky Sport, al momento attuale Inter e Chelsea non avrebbero impostato alcuna trattativa per la permanenza del belga a Milano. I nerazzurri hanno intenzione di provarci, ma l’operazione appare molto difficile al momento attuale.

L’opinione di Passione Inter

La gara di Istanbul a lanciato nuove ombre sopra la figura di Big Rom, ancora protagonista negativo in una gara decisiva. Difficile credere che la partita di ieri possa realmente incidere sul suo futuro, ma è chiaro che l’Inter dovrà fare alcune riflessioni, vista anche la non semplice natura dell’operazione dal punto di vista economico.