L’Inter vuole smaltire rapidamente la delusione di Istanbul e guardare subito al futuro della rosa, chiamata a confermarsi ad alti livelli nella prossima stagione. Tra i punti fermi in attacco dovrebbe esserci ancora Romelu Lukaku.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero preso una decisione chiara su Lukaku e ora starebbero organizzando un incontro con il Chelsea nelle prossime due settimane, per capire come impostare la trattativa: se i londinesi faranno uno sconto per il prestito o se l’operazione potrebbe estendersi ad altri giocatori (Onana, Dumfries, Chalobah e persino Koulibaly).

Quel che è certo è che l’Inter ritiene Lukaku un fattore decisivo per puntare allo Scudetto. E, d’altronde, sia il giocatore sia Inzaghi hanno il desiderio di proseguire e di confermare quanto di buono fatto in questo finale di stagione.

L’opinione di Passione Inter

Il futuro di Lukaku non poteva certo essere deciso da una singola prestazione negativa. Anche perché, negli ultimi mesi, quando ha ritrovato una buona condizione fisica, il belga è tornato a essere un fattore decisivo nelle partite dell’Inter. La trattativa con il Chelsea, non è una passeggiata, ma il giocatore e la società interista hanno preso posizione già da ora.