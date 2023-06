Sembrava indirizzato verso la permanenza all’Inter, ma nelle ultime settimane qualcosa starebbe cambiando nel futuro di Edin Dzeko, il cui rinnovo di contratto è ora tutto da discutere. E, intanto, alla porta c’è Fenerbahce.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i nerazzurri sarebbero disposti a trattenere Dzeko a Milano, solo se il bosniaco accettasse un ingaggio più basso rispetto ai 5 milioni netti, sui quali era stata trovata l’intesa qualche mese fa. L’Inter, ora, vuole offrire una cifra che non superi i 4 milioni di euro.

Altrimenti, sarà addio, con la dirigenza già pronta a fiondarsi su altri obiettivi. Retegui, vecchio pallino, sembra più lontano a causa del costo del cartellino (18 milioni di euro). Marotta e Ausilio, invece, sarebbero intenzionati a puntare su Scamacca, per il quale il West Ham avrebbe aperto al prestito.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter dovrà rivedere il suo tetto salariale al ribasso e un ingaggio pesante come quello di Dzeko non può essere evidentemente sostenibile, vista anche l’età avanzata dell’attaccante bosniaco. Da capire, allora, le intenzioni del giocatore. Scamacca può essere il sostituto giusto? Per caratteristiche fisiche forse sì, ma si parla di un giocatore abbastanza diverso, in cerca di riscatto dopo una stagione abbastanza difficile.