Con una rosa da ringiovanire in alcuni suoi elementi, l’Inter intanto è pronta a piazzare un colpo in prospettiva. Si tratta del giovane e talentuoso Theo Sander, portiere danese di soli 18 anni, di proprietà dell’Aalborg.

La notizia è riportata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo il quale i nerazzurri sarebbero pronti a un’offerta per il classe 2005. Per portarlo via dall’Aalborg, appena retrocesso, servirà una cifra intorno ai 2.5 milioni di euro. L’operazione non dovrebbe essere legata in nessun modo al futuro di Onana. Secondo La Gazzetta dello Sport, inoltre, i nerazzurri sarebbero disposti a offrire un contratto fino al 2027.

L’opinione di Passione Inter

La conferma di Romano sulla assenza di interdipendenza tra questa trattativa e il destino di Onana era abbastanza scontata: non si può mettere a paragone un portiere così giovane con un giocatore di esperienza internazionale come il camerunense. L’acquisto di Sander, in ogni caso, potrebbe essere molto interessante, anche se tutto da valutare.