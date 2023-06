Sarà un’estate rovente in casa Inter, con il calciomercato che sarà decisivo per costruire una rosa in grado di migliorare i risultati ottenuti in questa stagione. Non semplice trovare elementi in grado di alzare sensibilmente il livello dei nerazzurri, ma Inzaghi potrebbe averne individuato uno.

Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, già allenato ai tempi della Lazio, e per il quale, rivela il Messaggero, il tecnico avrebbe fatto trapelare il suo interesse. D’altra parte, Lotito aspetta una chiamata dell’Inter per il centrocampista serbo, dalla cui cessione dipende il futuro mercato dei biancocelesti, legato all’indice di liquidità.

Sul calciatore, per il quale non sono ancora arrivate offerte importanti, ci sarebbe anche la Juventus, che, sempre secondo il quotidiano, potrebbe aver già trovato un’intesta con l’agente del giocatore. L’Inter, però, potrebbe inserirsi a sorpresa, con Inzaghi pronto ad acquistare un altro suo ex giocatore.

L’opinione di Passione Inter

Lo spessore tecnico di Milinkovic-Savic è fuori discussione, ma capire come impostare una trattativa, soprattutto con Lotito di mezzo, potrebbe essere impresa tutt’altro che semplice. In ogni caso, aggiungere un giocatore come il serbo svolterebbe la fisionomia del centrocampo nerazzurro, con un giocatore che Inzaghi conosce bene e che sa come valorizzare al meglio.