Per un argentino come Lautaro Martinez, dal quale ripartire senza dubbi, ce n’è un altro con il quale l’Inter sembra pronta a chiudere i rapporti. Si tratta di Joaquin Correa, abbastanza deludente nei suoi 2 anni in maglia nerazzurra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’addio del Tucu non dovrebbe essere in discussione: ha fallito, verrà ceduto. Al suo posto l’Inter starebbe valutando diversi profili per aggiungere vivacità, ma soprattutto gol in attacco.

Il nome principale sul taccuino dei dirigenti nerazzurri è Lukebakio dell’Herta Berlino, il cui cartellino però costa 10 milioni di euro. L’Inter, in ogni caso, segue anche la pista Balogun, questa stagione in prestito al Reims dall’Arsenal.

L’opinione di Passione Inter

Non c’erano molti dubbi sul fatto che l’avventura di Correa fosse al capolinea. Continuamente beccato dal pubblico di San Siro, il Tucu è stata una delusione costante: vuoi per i tanti problemi fisici, vuoi per un atteggiamento spesso indolente e poco incisivo. Voluto da Inzaghi, l’ex Lazio è stato un fallimento su tutta la linea e sia lui, sia l’Inter hanno bisogno di voltare pagina.