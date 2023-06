Ecco quando inizia la nuova stagione dell’Inter

La stagione 2022/2023 si è conclusa dopo una cavalcata lunghissima. Per l’Inter è stata quasi interminabile con 57 partite ufficiali giocate da agosto. Tuttavia, i nerazzurri non hanno troppo tempo per riposarsi, perché c’è già da pensare al prossimo anno.

Inzaghi e i suoi ragazzi, infatti, avranno un mese esatto di tempo per ricaricare le pile, ma poi sarà già tempo di tornare in campo. Il raduno per la nuova stagione dei nerazzurri, infatti, è programmato per lunedì 10 luglio.

Già fissati i primi impegni per la prossima stagione, con un tour in Giappone a fine luglio e la data ufficiale di inizio della prossima Serie A, il 20 agosto, che l’Inter spera possa essere quella della seconda stella.