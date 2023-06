Come ogni stagione, il mercato dell’Inter si dovrà concentrare anche sulle uscite. Il nome più corteggiato è quello di André Onana, per il quale Chelsea sembra pronto a concretizzare l’interesse di questi mesi. I nerazzurri si guardano attorno,

In ogni caso, come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha alzato di molto le sue richieste, ora non più di 40 milioni, ma 70. In ogni caso, se il Chelsea dovesse raggiungere queste cifre l’addio sarebbe quasi inevitabile.

Per questo motivo, l’Inter sta già valutando i sostituti. Vicario dell’Empoli è il primo nome, ma nelle ultime ore è tornato di moda anche Yann Sommer, accostato all’Inter negli scorsi mesi, prima di trasferirsi al Bayern Monaco.

Lo svizzero, approdato in Baviera per sostituire l’infortunato Neuer, rischia ora di essere relegato al ruolo di secondo portiere, mentre lui vorrebbe ancora sentirsi protagonista. L’Inter è in attesa.

L’opinione di Passione Inter

Premesso che la soluzione migliore dal punto di vista tecnico sarebbe trattenere Onana, le alternative nelle mani dell’Inter sono due profili abbastanza diversi: Vicario è un portiere in rampa di lancio, da testare ad alti livelli, Sommer è un estremo difensore di esperienza e carisma, anche se non più nel fiore dei suoi anni.