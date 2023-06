Il mercato dell’Inter comincia ora. La società è già al lavoro per rafforzare la rosa di Simone Inzaghi, con l’obiettivo di fare meglio di questa stagione. Con la conferma del tecnico, vicino al rinnovo, viene confermato anche il suo modulo, il 3-5-2. Sulle fasce potrebbe esserci del lavoro da fare.

Il fatto è che Robin Gosens potrebbe salutare. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tedesco starebbe valutando l’idea di cambiare club. Il motivo è la voglia di essere titolare e di tornare a dimostrare il suo valore. Nei mesi a Milano, tra l’infortunio e l’exploit di Federico Dimarco, l’ex Atalanta è diventato una riserva. Detto ciò, l’Inter non intende privarsene a meno di offerte che la soddisfino. Il requisito principale è che deve trattarsi di una cessione definitiva.

La Rosea parla anche del possibile sostituto di Gosens. L’Inter ha già iniziato a guardarsi attorno. Il nome che piace in questo momento è Carlos Augusto, l’esterno sinistro del Monza. Rivelazione di questo Campionato, è tra i motivi per cui il Monza si è salvato tranquillamente. Se ne parlerà meglio nel caso in cui il tedesco dovesse effettivamente lasciare Milano. L’esterno brasiliano è però il primo nome sul taccuino dei nerazzurri.