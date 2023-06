Nonostante la finale di Champions League sia tra due giorni, l’Inter si sta muovendo sul mercato. L’ultima notizia sui nerazzurri riguarda la fascia sinistra. Come riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno chiesto informazioni per Carlos Augusto del Monza. Il terzino sinistro, che in stagione ha portato ben 6 gol e 5 assist, sarebbe il profilo ideale per sostituire Robin Gosens. L’Inter vuole tutelarsi nel caso in cui arrivassero offerte per il laterale tedesco.

L’opinione di Passione Inter

Da giorni si rincorrono sondaggi e contatti per giocatori di fascia, soprattutto a sinistra ma non solo. Qualcosa non convince del tutto su Gosens e dopo i tentativi della scorsa estate e di gennaio, la sensazione è che di nuovo si cercherà di trovargli una nuova sistemazione.