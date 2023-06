Davide Frattesi è sicuramente tra i giocatori più contesi della Serie A. Il centrocampista del Sassuolo piace molto ai top club italiani. La Roma punta a riprenderlo, Inter e Juventus lo seguono da anni. Lo sa bene anche l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella giornata di martedì la Juventus ha presentato un’offerta di 30 milioni. Ieri invece c’è stato l’incontro tra Carnevali e Tiago Pinto. L’ad per ora resiste, il suo obiettivo è creare un’asta per il centrocampista classe 1999. Settimana prossima Marotta e Ausilio avranno un appuntamento, ancora da confermare, con il Sassuolo. L’intenzione della società nerazzurra sarebbe quella di alzare l’asticella.