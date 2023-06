Thomas Zilliacus continua a far parlare di sé. Il finlandese è l’ultimo nome interessato ad acquistare l’Inter, di cui sui social sembra tifoso. Va detto che era presente anche a San Siro per la semifinale di Champions League tra Inter e Milan.

L’imprenditore è molto attivo su Twitter, dove un tifoso gli ha commentato un post scrivendo: “Buongiorno signor presidente, trascorra una buona giornata”. Come riporta il Corriere dello Sport, la risposta non si è fatta attendere, ed è andata subito sul tema Inter: “Grazie, molto gentile. Per il momento sono il presidente soltanto della mia compagnia. Sosteniamo insieme il vero presidente del club e speriamo che lui e la squadra, sabato, sollevino il trofeo”. Parole che non fanno altro che mantenere accese le voci del suo interesse per il club nerazzurro.