La stagione si è quasi conclusa e molti prestiti stanno per fare ritorno alle proprie squadre. Chi invece potrebbe rimanere dov’è, è Lorenzo Pirola. Il difensore di proprietà dell’Inter ha vissuto la sua prima esperienza in Serie A con la maglia della Salernitana. Il classe 2002 avrebbe convinto i campani, tanto che intendono versare i 5 milioni necessari per riscattarlo dai nerazzurri. Per il club di Viale della Liberazione rimane l’ipotesi del contro-riscatto, fissato a 8 milioni.

La stagione di Pirola non è iniziata nel migliore dei modi. La Salernitana era ancora allenata da Davide Nicola, già con le valigie in mano. Il difensore ha giocato poco prima dell’arrivo di Paulo Sousa. Con il nuovo tecnico è invece diventato titolare, non saltando più nemmeno una partita. Sono 27 le gare stagionali, per un totale di 2026 minuti. Pirola è riuscito anche a trovare il gol, due in realtà, contro Bologna e Sassuolo. Numeri importanti per il prodotto interista alla sua seconda esperienza in prestito dopo quella al Monza in Serie B lo scorso anno.

Sousa infatti non vorrebbe fare a meno del giovane difensore. Giovane sì, ma comunque affidabile perché non avrebbe fatto quindici partite consecutive da titolare. In grado sia di giocare in una difesa a 4 che a 3, come braccetto di sinistra. Duttilità tornata utile al tecnico, che ha intenzione di puntarci anche il prossimo anno. Le caratteristiche sono quelle di un vice Bastoni da far crescere, prodotto in casa dall’Inter che però a meno di un contro-riscatto andrà via per cinque milioni.

L’opinione di Passione Inter

Finora il percorso di uscita dal settore giovanile dell’Inter ha prodotto pochi calciatori poi utili per la prima squadra e spesso vengono venduti per fare delle plusvalenze pulite. L’idea di mandare Pirola un anno alla Salernitana è giusta. Il classe 2002 è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in Serie A, è cresciuto tanto da diventare addirittura un titolare. Con una difesa da rifare in pratica, Pirola può rappresentare una risorsa dal proprio vivaio, un giovane “tuo” su cui puntare. Anche in ottica liste UEFA e Serie A.

Mettendo nell’accordo con il club campano riscatto e contro-riscatto, si è praticamente venduto già il giocatore. Il difensore ha reso, la Salernitana verserà i 5 milioni per il riscatto. L’Inter dovrebbe versarne 8 per riprenderlo, una differenza di 3 milioni quindi. Pratica comune tra i club che ripagano le società che hanno valorizzato il proprio calciatore non pronto per debuttare subito in una piazza importante. Un’ipotesi da tenere in considerazione per completare il pacchetto arretrato.