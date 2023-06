Handanovic, futuro ancora da decidere: la situazione

Erano anni che il ruolo di portiere all’Inter non era argomento da calciomercato. Samir Handanovic era il titolare, fisso e inamovibile. Con l’avanzare dell’età e il conseguente arrivo di André Onana la situazione è cambiata. Dopo qualche mese il camerunense ha preso il suo posto, facendo un’ottima stagione. Il futuro dello sloveno sembrava segnato, ma potrebbe non essere così.

Pareva che la storia tra Handanovic e l’Inter fosse ai titoli di coda. Tanto che negli ultimi mesi si è spesso parlato di un vice Onana per sostituire l’ex Udinese, in scadenza a fine mese. Secondo Sky Sport non è però da escludere il rinnovo dello sloveno per un’altra stagione. Handanovic rimarrebbe così all’Inter fino a 40 anni.