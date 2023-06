Inter-Inzaghi, obiettivo comune: si punta allo Scudetto

L’Inter ha concluso la sua stagione sfiorando la Champions League al termine di una partita molto combattuta. Un epilogo con qualche rammarico, ma che lascia grandi motivazioni per il futuro del club, pronto già a programmare gli obiettivi della prossima stagione.

L’obiettivo dichiarato è lo Scudetto, come dichiarato da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come nei prossimi giorni il tecnico e i dirigenti, con Marotta e Ausilio in testa, si incontreranno per programmare la prossima stagione, con attenzione particolare al mercato.

L’Inter, infatti, è attesa da settimane molto calde, con alcuni giocatori in scadenza, come Dzeko, e con possibili addii in diversi ruoli, come in porta e sulle fasce. Al tempo stesso, c’è da capire in quali reparti la rosa avrà bisogno di innesti per alzare il livello e puntare alla seconda stella.

L’opinione di Passione Inter

La nota stonata della stagione dell’Inter è stata chiaramente il rendimento altalenante in campionato, con quelle 12 sconfitte che vanno cancellate il prima possibile. Naturale, dunque, che i nerazzurri vogliano cambiare marcia e cercare di tornare a vincere il Tricolore, dopo due campionati che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca.