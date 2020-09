Social – Lautaro si toglie dal mercato! E dalla Spagna spunta un’offerta ‘ridicola’ del Barcellona

Con un post che non lascia spazio a numerose interpretazioni, Lautaro Martinez ha appena dato il via su Instagram alla nuova stagione con la maglia dell’Inter, togliendosi una volta per tutte le voci di mercato di dosso. Il centravanti argentino, accostato nelle ultime settimane a Barcellona e Real Madrid, rimarrà almeno per un’altra stagione a Milano per la gioia dei tantissimi tifosi interisti che speravano in una permanenza dell’argentino al fianco di Romelu Lukaku.

In Spagna, nel frattempo, il noto quotidiano sportivo Marca ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda il Barcellona. I blaugrana, infatti, avrebbero cercato di sviluppare una trattativa con la regia del super agente Jorge Mendes. Stando a quanto è stato riportato, il club catalano avrebbe effettivamente fatto recapitare una proposta ufficiale all‘Inter: un’offerta definita ‘ridicola’ dallo stesso quotidiano Marca, da 15 milioni di euro per il prestito più la restante parte da concordare per il riscatto.

Tenendo conto del valore del calciatore che per il club equivale ad una cifra superiore ai 110 milioni di euro, chiaramente l’idea del Barcellona è morta sul nascere. Gli stessi agenti di Lautaro Martinez, che si erano recati in Spagna per valutare quest’ultima offerta blaugrana, sono immediatamente partiti con direzione Milano per trattare a quel punto il rinnovo del contratto, cambiando radicalmente strategia rispetto alle sensazioni degli ultimi mesi.