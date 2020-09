Iachini: “Inter? Può lottare per lo scudetto. Avrei preferito affrontarli più avanti, ma giocheremo senza paura”

Dopo il buonissimo esordio in stagione della Fiorentina che lo scorso sabato ha sconfitto di misura per 1-0 il Torino di Marco Giampaolo, quest’oggi il tecnico Beppe Iachini si è presentato in conferenza stampa per presentare la gara di domani sera che vedrà i suoi uomini in trasferta a San Siro. Di fronte ci sarà la nuova Inter di Antonio Conte, squadra chiamata alla prima partita ufficiale della stagione dopo aver chiesto ed ottenuto il rinvio dell’esordio in campionato la scorsa settimana contro il Benevento. Ecco le parole del tecnico viola dinnanzi ai giornalisti:

SULLA PARTITA – “Avrei preferito affrontare l’Inter più avanti, anche perché alcuni ragazzi arrivati da poco sono ancora alla ricerca della migliore condizione. Affrontiamo una grande squadra, la prima antagonista della Juventus e allenata da un grande allenatore come Conte. Hanno smesso di giocare da poco. Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra sotto tutti gli aspetti. Se pensiamo di andare lì a fare una partita difensiva non andiamo lontani. Se invece pensiamo di poter sfruttare tutte le nostre potenzialità allora possiamo anche dare loro noia. Dobbiamo andare a giocarcela senza troppi timori reverenziali”.

INTER – “Lo scorso anno a loro è mancato qualche punto perché dopo il lockdown hanno perso punti in maniera particolare, altrimenti già potevano insidiare la Juventus. Ora hanno aggiunto nuovi giocatori di qualità e Conte ha continuato con il suo lavoro. Quindi è una squadra che può contendere lo scudetto ai bianconeri“.

