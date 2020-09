Godin: “Orgoglioso di vestire la maglia del Cagliari. Sono qui per imparare, voglio il Mondiale in Qatar”

Dopo l’annuncio ufficiale arrivato nella giornata di ieri chiaramente in grande stile da parte del Cagliari, quest’oggi Diego Godin si è presentato pubblicamente ai suoi nuovi tifosi nell’intervista concessa sui canali ufficiali del club sardo. L’ormai ex difensore centrale dell’Inter si è detto ancora una volta stimolato per l’inizio di questa nuova avventura, che gli consentirà continuità di prestazioni per arrivare al massimo della forma in vista del Mondiale in Qatar del 2022: evento che vorrà giocare con la sua Nazionale da protagonista. Le sue parole:

CAGLIARI – “Per me è un orgoglio indossare questa maglia. Voglio iniziare a lavorare e mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni. Ho visto alcune partite dell’anno scorso e mi piace come gioca la squadra. Vengo qua per imparare e contribuire con tutto quello che posso”.

MENTALITA’ – “Il lavoro viene prima di tutto. Bisogna avere la voglia di vincere, di crescere e di imparare ogni giorno. Non è che se ho vinto qualcosa, ora penso di sapere tutto. Anzi, è tutto il contrario”.

SARDEGNA – “Sarà bello sicuramente per mia moglie perché torna qua dove è nata. I suoi genitori sono molto emozionati per il fatto che siamo qua. Per me sarà bello conoscere la città e le persone che ci abitano”.

NAZIONALE – “Ho detto al mister e al presidente che il mio obiettivo è giocare perché mi sento bene e perché voglio giocare il mondiale con la Nazionale fra due anni. Questo è uno stimolo per giocare e fare bene”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<